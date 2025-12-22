Durmuş Ali Arslan'ın cinayet davasında 'Kan parası ve tehdit' iddiası

Antalya'da alacak tartışması sonrası bir kişinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan eski Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan hakkında görülen davada, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına

Olay

Olay, 18 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek üzere iş yerine gitti. Taraflar arasındaki tartışma sırasında Hamit Sunbat (70) tabancayla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Sunbat, 22 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dava kapsamında Arslan hakkında 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Duruşmada tehdit iddiaları

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, önceki oturumda silahla tehdit şikâyetini geri çeken katılan Tamer Ertürk'ün, duruşma öncesi ve sonrasında telefonuna tehdit içerikli mesajlar geldiğini ileri sürerek yaptığı suç duyurusuna ilişkin dosya mahkemeye sunuldu.

Katilin yakınları adına söz alan katılan Hayrettin Sunbat, 'Öldürülen kişinin ailesiyiz. Buna rağmen tehdit edilen de biziz. Sanıktan ve ailesinden şikâyetçiyim' ifadelerini kullandı.

Sanığın savunması

Sanık Durmuş Ali Arslan, olayın tasarlanarak gerçekleştirilmediğini savunarak, silahı önceden hazırlayıp iş yerine girdiği iddialarını reddetti. Arslan savunmasında, 'Olay günü Tamer Ertürk’ü dertleşmek amacıyla aradığını, Sebahattin Sunbat’ın kendi beyanlarında Konyaaltı’nda olduğunu söylediğini, bu nedenle iş yerinde kimlerin bulunduğunu bilmediğini' belirtti.

Arslan, savunmasının devamında şunları söyledi: 'Olayın planlı olmadığını savunan Arslan, "Olay günü Tamer Ertürk’ü dertleşmek için aramıştım, Sebahattin Sunbat kendi verdiği ifadelerinde de bana Konyaaltı’nda olduğunu söylediğini söylüyor, onların orada olduğunu bilmiyordum, bilmediğim bir durumda mekanizmayı hazırlayarak içeri girmem mümkün değil, planlayarak gerçekleştirmedim. Bunu nasıl tasarlayabilirim. Üzerime gelinmeseydi bu yaşanmazdı. Bir kez havaya ateş ettim, ikinci atışı hedef almadan yaptım. Seken mermiyle yaralandı. Ambulans çağrılmasını ben söyledim. Selahattin Sunbat’ın olayda yaralanmamış olması, aramızda 2 metrenin olması gözetildiğinde ona yönelik bir eylemde bulunmadığım anlaşılır. Ayrıca, nitelikli dolandırıldığıma dair dosyam mevcuttur".'

Arslan ayrıca kendisine ve ailesine yurt dışı kodlu numaralardan tehdit ve taciz içerikli aramalar yapıldığını iddia ederek, 'Çocuklarım ve kan bağım olan herkes sürekli olarak Gürcistan numaralı bir numaradan gelen aramalarla taciz, tehdit ediliyor, kan parası bedeli altında taleplerde bulunuluyor' dedi. Arslan, Tamer Ertürk'ün de tehdit edildiğini düşündüğünü ve bazı kişilerin mahkeme sürecini etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Mahkeme kararı ve süreç

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada silahla tehdit şikâyetini geri çekmesi üzerine dosyası uzlaşma bürosuna gönderilen Tamer Ertürk hakkında uzlaşma bürosundan henüz bir karar ulaşmadığını bildirdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve uzlaşma bürosundan gelecek kararın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Davanın ikinci duruşmasında silahla tehdit şikâyetini geri çeken Tamer Ertürk, iki gün sonra Antalya Adliyesi'ne başvurarak tehdit edildiğini açıklamıştı. Ertürk duruşma öncesi yurt dışı kodlu bir numaradan kendisine ve ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini, duruşma sonrasında ise ifadeyi geri çekmesine yönelik teşekkür ve tehdit içeren mesajlar aldığını belirtmiş ve can güvenliği endişesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dosya halen devam ediyor; mahkeme süreci ve uzlaşma bürosu kararları bekleniyor.

HAMİT SUNBAT