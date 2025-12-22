DOLAR
Halep'te SDG ile Suriye Ordusu Çatışması: 5 Sivil Yaralandı

Halep’te SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmada, 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı; bazı yollar kapatıldı, halk evde kalmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:18
Çatışmanın Ayrıntıları

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Kentin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda, 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı.

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan SDG unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Kentin birçok noktasında çatışma sesleri duyuldu.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, SDG’li unsurlar Eşrefiye Mahallesi’nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

Çatışmalar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümü trafiğe kapatıldı. Yetkililer bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep kentinde çıkan çatışmada 5 sivil yaralandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

