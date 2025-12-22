Halep'te SDG ile Suriye Ordusu Çatışması: 5 Sivil Yaralandı

Çatışmanın Ayrıntıları

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere saldırdı. Kentin kuzey mahallelerini hedef alan saldırılarda, 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivil yaralandı.

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde konuşlanan SDG unsurları, Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı. Kentin birçok noktasında çatışma sesleri duyuldu.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, SDG’li unsurlar Eşrefiye Mahallesi’nden hareket ederek Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldı.

Çatışmalar nedeniyle Gaziantep-Halep kara yolunun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümü trafiğe kapatıldı. Yetkililer bölge halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

