Ağrı'da 'yumurtasız' pasta iddiası: 3 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da yumurta alerjisi bulunan Remziye Horuz'un 'yumurtasız' pasta yedikten sonra ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:12
Ağrı'da 'yumurtasız' pasta iddiası: 3 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da 'yumurtasız' pasta iddiası sonrası 3 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da, yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisinin, arkadaşlarının doğum günü için aldığı ve kendisine "yumurtasız" denilerek verilen pastayı yedikten sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada üç şüpheli tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklama

Soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il merkezindeki pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın seyri

Olay, 2 Aralık tarihinde Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Horuz hayatını kaybetti.

Soruşturmanın devamı

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği belirtildi. İnceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

