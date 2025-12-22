Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davası: Duruşma Devam Ediyor

Beşiktaş gece kulübü yangını davasında ara karar: Duruşma 2 Mart'a ertelendi

Duruşmada gelişmeler

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Taraf avukatları ve bazı müştekiler de duruşmada yer aldı.