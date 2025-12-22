Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davası: Duruşma Devam Ediyor

Beşiktaş gece kulübü yangını davasında ara karar: Duruşma 2 Mart'a ertelendi
Duruşmada gelişmeler
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmada 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Taraf avukatları ve bazı müştekiler de duruşmada yer aldı.
Bazı sanık avukatları ile mağdur aileler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle heyet, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle ara verdi. Yaklaşık 45 dakika Mahkeme, alınan ifadelerin ardından ara kararını açıkladı ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 2 Mart tarihine erteledi. Olay, 2 Nisan tarihinde, 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapılırken çıkan yangınla gerçekleşmiş; yangında 2’si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianamede 9 şüpheli için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrı yürütülen soruşturmada ise İstanbul Valiliği tarafından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmiş; hazırlanan iddianamede 13 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından ayrı ayrı 2,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İki ayrı dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti. Davanın bir sonraki duruşması 2 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş’ta 29 kişinin ölümüyle biten gece kulübü yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Ara karar ve duruşmanın ertelenmesi
Olayın geçmişi ve iddianameler
