Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde faaliyet gösteren üç ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Görüntülerde üç şüphelinin çeşitli aparatlar kullanarak işyerlerine girdiği, toplam 51 bin 500 TL ile bazı dijital materyalleri çaldıkları tespit edildi.

Eşkal çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden M.F.(16) ile M.A.(17) isimli yaşı küçük iki şahıs, 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı.

Sorgulamada M.F. hakkında daha önce işlenen benzer suçlarla ilgili 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat sonrası "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Beylikdüzü’nde 3 işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan hırsızlar kamerada