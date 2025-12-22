DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,14%
ALTIN
6.074,08 -1,7%
BITCOIN
3.828.961,04 -1,34%

Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı

13 Aralık 2025'te Beylikdüzü'nde üç işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan şüpheliler, kamera görüntüleri sonrası 16 Aralık 2025'te yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:02
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı

Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde faaliyet gösteren üç ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Görüntülerde üç şüphelinin çeşitli aparatlar kullanarak işyerlerine girdiği, toplam 51 bin 500 TL ile bazı dijital materyalleri çaldıkları tespit edildi.

Eşkal çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden M.F.(16) ile M.A.(17) isimli yaşı küçük iki şahıs, 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet ettikleri adreslerde yakalandı.

Sorgulamada M.F. hakkında daha önce işlenen benzer suçlarla ilgili 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat sonrası "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi.

Beylikdüzü’nde 3 işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan hırsızlar kamerada

Beylikdüzü’nde 3 işyerinden toplam 51 bin 500 TL çalan hırsızlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı
2
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
3
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
4
Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku
6
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu
7
Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu