Beylikdüzü'nde Çocuk Parkını Yaktılar: 3 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde çocuk parkı yangını: 3 şüpheli yakalandı

Yakuplu Mahallesi'ndeki park küle döndü, gözaltına alınanlardan biri yangını itiraf etti

Önceki gün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan yangın, parkın tamamen küle dönmesine yol açtı.

Beylikdüzü Mobil Park ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Semih Ali A., Semiz U. ve Hüseyin Can Kaya isimli 3 çocuk yakalandı.

Gözaltına alınanlardan parkı yaktığını itiraf eden Semih U.'nın ifadesinde, "Isınmak için ateş yaktık" dediği bildirildi.

Olayla ilgili olarak adı geçen çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

YANGIN SONUCU PARK TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ (ARŞİV)