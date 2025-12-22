Sinop-Samsun Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Yukarı Elma mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Samsun’un Alaçam ilçesinde, Samsun-Sinop karayolu üzerinde sabah saat 07.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Yukarı Elma mevkiinde üç aracın karıştığı çarpışmayla gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Gezen idaresindeki 57 ABG 585 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun yönüne seyrederken yolun sağ şeridine aniden çıkan manda hayvanına çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Bayram Can Koşar yönetimindeki 34 NFZ 593 plakalı 2017 model Fiat otomobil de aynı hayvana çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Erkan Kuruoğlu yönetimindeki 37 PD 801 plakalı 2005 model Fiat kamyonet, önündeki 34 NFZ 593 plakalı araca çarparak kazaya neden oldu. Olayda üç araç karışırken, hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralananlar arasında 34 NFZ 593 sürücüsü Bayram Can Koşar (26), araçtaki yolcu Alime Özdemir Koşar (25), 37 PD 801 sürücüsü Erkan Kuruoğlu (25) ve yolcu Erdoğan Kuruoğlu (51) bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

