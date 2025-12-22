DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Sinop-Samsun Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Sinop-Samsun karayolunda Yukarı Elma mevkiinde üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:29
Sinop-Samsun Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Sinop-Samsun Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 4 Yaralı

Yukarı Elma mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Samsun’un Alaçam ilçesinde, Samsun-Sinop karayolu üzerinde sabah saat 07.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Yukarı Elma mevkiinde üç aracın karıştığı çarpışmayla gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Ömür Can Gezen idaresindeki 57 ABG 585 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun yönüne seyrederken yolun sağ şeridine aniden çıkan manda hayvanına çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Bayram Can Koşar yönetimindeki 34 NFZ 593 plakalı 2017 model Fiat otomobil de aynı hayvana çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Erkan Kuruoğlu yönetimindeki 37 PD 801 plakalı 2005 model Fiat kamyonet, önündeki 34 NFZ 593 plakalı araca çarparak kazaya neden oldu. Olayda üç araç karışırken, hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralananlar arasında 34 NFZ 593 sürücüsü Bayram Can Koşar (26), araçtaki yolcu Alime Özdemir Koşar (25), 37 PD 801 sürücüsü Erkan Kuruoğlu (25) ve yolcu Erdoğan Kuruoğlu (51) bulunuyor. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ...

SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem — AFAD Verileri
2
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı
3
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
4
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
İznik’te İki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı
7
Diyarbakır Çınar'da Pikap Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi