Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı

Bilecik'te ani fren yapan motosikletli düştü ve yaralandı
Kaza Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi
Bilecik merkezinde gerçekleşen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü R.D. düştü; olay yerinde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı R.D., müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
