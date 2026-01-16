Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı

Bilecik’te motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden çıkan S.A. idaresindeki araca çarpmamak için ani fren yapınca düştü ve yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:23
Bilecik'te Ani Fren Yapan Motosikletli Düşerek Yaralandı

Bilecik'te ani fren yapan motosikletli düştü ve yaralandı

Kaza Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi

Bilecik merkezinde gerçekleşen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü R.D. düştü; olay yerinde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı R.D., müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

