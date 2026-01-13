Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Çorum’un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Operasyon ve gözaltı
Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Adli süreç
Şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.
ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI. ADLİYE ÇIKIŞINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIRKEN, TUTUKLANAN ZANLI KENDİSİNİ BEKLEYEN YAKINLARINA, "SİZİN YÜZÜNÜZÜ EĞECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM, SAKIN UTANMAYIN" DİYE SESLENDİ. YAKINLARI İSE ŞAHSI CEZAEVİNE ALKIŞLARLA UĞURLADI.