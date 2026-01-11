Bahçelievler'de Sağanakta 6 Katlı Binanın 5. Kat Balkon Çöktü

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da sağanak sonrası 6 katlı binanın 5. kat balkonu çöktü; parçalar bir araca zarar verdi, yaralanan yok, yıkım süreci hızlandırılacak.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 04:00
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 04:25
Bahçelievler'de etkili olan sağanak yağış sonrası, daha önce tahliye edilip yıkımı beklenen bir binanın balkonu çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak düşen parçalar çevrede hasara neden oldu.

Olayın Detayları

Olay, 00.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce karot örnekleri alınan ve sonrasında tahliye edilip yıkılması beklenen 6 katlı binanın 5. katında bulunan balkon, İstanbul genelinde etkili olan sağanak sonrası çöktü.

Düşen beton ve diğer parçalar sokağa dağıldı; parçaların bir otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri binanın etrafını girişe kapattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bulunduğu sokak giriş çıkışlara kapatıldı.

İtfaiye ekipleri tehlike arz eden balkon parçalarını kaldırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Çökme anında binanın yakınından kimsenin geçmemesi, daha büyük bir faciayı önledi.

İnceleme ve Sonrası

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer binada inceleme yaptı ve yıkılması beklenen binanın yıkım sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi. Hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

