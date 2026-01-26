Bilecik'te ıslak yol kazası: Söğüt'te çarpışma, 4 yaralı

Bilecik Söğüt'te ıslak yol nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:27
Bilecik'te ıslak yol kazası: Söğüt'te çarpışma, 4 yaralı

Bilecik'te ıslak yol kazası: Söğüt'te çarpışma, 4 yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı yolu istikametinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Cemil A. idaresindeki 54 AET 264 plakalı araç, Çaltı Köyü istikametinden Söğüt ilçe merkezine seyir halindeyken yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen ve İsmail T. yönetimindeki 11 AAZ 869 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü İsmail T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nil T., Emine T. ve Zümra T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK’TE ISLAK YOL KAZAYA NEDEN OLDU: 4 YARALI

BİLECİK’TE ISLAK YOL KAZAYA NEDEN OLDU: 4 YARALI

BİLECİK’TE ISLAK YOL KAZAYA NEDEN OLDU: 4 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi
2
Taksim'de Gece Karı: Meteoroloji Uyarısı Sonrası Kartpostallık Görüntüler
3
Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Tesisinde Yangın
4
Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk, 2 Tutuklama
5
Ümraniye’de Khokimova’nın Cesedi Bavulla Balkon’dan Taşınırken Görüntülendi
6
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti
7
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları