Bilecik'te ıslak yol kazası: Söğüt'te çarpışma, 4 yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı yolu istikametinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Cemil A. idaresindeki 54 AET 264 plakalı araç, Çaltı Köyü istikametinden Söğüt ilçe merkezine seyir halindeyken yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen ve İsmail T. yönetimindeki 11 AAZ 869 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü İsmail T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nil T., Emine T. ve Zümra T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

