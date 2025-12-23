Bilecik'te Jandarma, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' Suçundan Aranan Şahsı Yakaladı
Operasyonun ayrıntıları
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan O.Ö. yakalandı.
Şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
