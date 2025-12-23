DOLAR
Bilecik'te Jandarma, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' Suçundan Aranan Şahsı Yakaladı

Bilecik'te jandarma, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan O.Ö.'yü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:53
Operasyonun ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gülümbe Köyü'nde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan O.Ö. yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

