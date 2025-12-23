DOLAR
Bilecik'te Kontrolden Çıkan Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan 16 BR 494 plakalı kamyon Çaydere Kavşağı'nda orta refüje çarparak durdu; sürücü Hakan K. yaralandı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:53
Çaydere Kavşağı'nda gece kaza

Bilecik’te seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BR 494 plakalı kamyon sürücüsü Hakan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Hakan K. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

