Bilecik'te Kontrolden Çıkan Kamyon Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı
Çaydere Kavşağı'nda gece kaza
Bilecik’te seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, dün gece Bilecik- Bozüyük - İnegöl karayolu Çaydere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BR 494 plakalı kamyon sürücüsü Hakan K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyon, orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Hakan K. yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
