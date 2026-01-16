Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi

Kaza ve Müdahale

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Fren sonucu motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü R.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: CKT

