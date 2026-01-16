Bilecik'te Motosiklet Sürücüsü, Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi

Bilecik'te R.D., adliye otoparkından aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapınca motosiklet devrildi; yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:04
Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapınca Devrildi

Kaza ve Müdahale

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Fren sonucu motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü R.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: CKT

Otomobile çarpmamak için kendini feda etti

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

