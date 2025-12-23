Bilecik'te Trafik Kazası: Çaltı Köyü'nde 1 Yaralı

Bilecik-Söğüt-İnhisar yolu Çaltı köyü mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Söğüt istikametinden Çaltı köyünden seyir halindeki 43 AAC 962 plakalı otomobil sürücüsü Fadıl Sami K., yolun ıslak olması nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen 11 TC 014 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında 11 TC 014 plakalı otomobil sürücüsü Ziya Ş. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

