Birleşik Arap Emirlikleri’nde Tutuklanan Genç Kaptanın Annesi: 'Sesine Hasret Kaldım'

Hataylı 24 yaşındaki kaptan Ali Yol’un annesi Yıldız Yol, Abu Dabi’de 2 aydır tutuklu olan oğlunun suçsuz olduğunu ve sağ salim dönmesini bekliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:34
Olayın seyri

Hatay’ın Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki gemicilik mezunu Ali Yol, iş bulmak için geçen yıl İstanbul’a gitti. Yaklaşık 2 ay önce deniz yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek Abu Dabi’de bir gemide dördüncü kaptan olarak göreve başladı.

Ailenin iddiasına göre, gemiden denize bırakılan çapa, deniz altından geçen internet fiber kablolarına değdi ve kablolarda kopmaya yol açtı. Olayın ardından Ali Yol ve diğer kaptanlar gözaltına alındı; askerler ilk etapta birkaç saat sonra bırakılacakları yönünde bilgi verse de şüpheliler serbest bırakılmadı.

Anne Yıldız Yol’un açıklamaları

Oğlunun 2 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Yıldız Yol, olay sonrası uzunca süre kendilerine bilgi verilmediğini belirtti. Yol, oğluyla yaptığı görüşmede duyduğu çığlıkları aktardı: "anne yalvarıyorum, beni buradan çıkar, ben boğuluyorum beni gemiye alsınlar".

Yıldız Yol, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Geri geldikleri esnada askerler oğlum ve kaptanları gözaltına aldılar. Askerler, birkaç saat sonra bırakacaklarını söylediler ama oğlum ve kaptanı geri bırakmadılar. Aradan 15 gün geçti ama bir türlü oğlumdan haber alamadık. Kimse bizlere bilgi vermedi."

Anne çağrısı

Oğlunun sağlık geçmişine de dikkat çeken Yıldız Yol, Ali’nin astım hastası olduğunu belirtti ve sağ salim dönmesini isteyerek şöyle konuştu: "Benim çocuğumun astım hastalığı var. Bir ay önce oğlumla konuştuğumda, 'anne yalvarıyorum, beni buradan çıkar, ben boğuluyorum beni gemiye alsınlar' diyerek yardım istedi."

Yol, konsolosluktan kendilerine verilen bilgiye göre sürecin birkaç hafta içinde sonuçlanacağına dair söz aldıklarını ancak haftaların geçmesine rağmen bir gelişme olmadığını söyledi. "Oğlumu sağ salim evine, yurduna gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. En son oğlumu geçen yıl gördüm. İstanbul’da iş bulacağım diye gitti gelmedi. Oğlumun sesine hasret kaldım," diye ekledi.

Olayın kaynağı olarak gösterilen ifade ise şöyle: "Demiri denize attıktan sonra deniz altından geçen internet fiber kablolarına denk gelerek kesildi" şeklinde özetleniyor. Aile, yetkililerden ve ilgili kurumlardan oğlunun durumuyla ilgili şeffaf bilgi ve sağ salim Türkiye’ye dönmesi için yardım bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

