DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,68 -0,6%
ALTIN
6.173,04 -1,14%
BITCOIN
3.741.356,88 1,16%

Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Bitlis'te Tatvan'da durdurulan iki araçta zulalanmış şekilde 20 parça ve toplam 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:08
Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tatvan ilçesinde bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Durdurulan iki araçta gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu maddelerin araçların farklı bölümlerine zulalanmış halde 20 parça halinde bulunduğu bildirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BİTLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR...

BİTLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 6 KİLO 100 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

BİTLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da kantar denetiminde plakası kapalı 16 tıra 849 bin 679 TL ceza
3
Mekke'de Ring Otobüsü Türk Kafileye Çarptı — Abidin Dağköy Hayatını Kaybetti
4
Batman Sason'da Sobadan Kıvılcımlar Evi Küle Çevirdi
5
Kurbağa Adamlar Porsuk Çayı’nda: Kayıp Öğretmen Tuncay Arslan İçin 7 Günlük Arama
6
İzmir Buca'da Halı Sahada Tekme-Tokat Kavga Kamerada
7
Afyonkarahisar'da Refüje Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi