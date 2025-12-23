Bitlis'te 6 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 6 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tatvan ilçesinde bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Durdurulan iki araçta gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu maddelerin araçların farklı bölümlerine zulalanmış halde 20 parça halinde bulunduğu bildirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

