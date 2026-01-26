Bolu'da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü konum takibiyle kaza yerinde ölü bulundu

Ailesinin telefonundaki konum uygulaması sayesinde acı gerçek ortaya çıktı

Bolu'da geceden bu yana kendisinden haber alınamayan Erencan Fiş (19), ailesinin yaptığı konum takibi sonucu kaza yapmış halde bulundu. Sabah saatlerinde bölgeye giden yakınları, genç sürücünün yaşamını yitirdiği acı manzarayla karşılaştı.

Kaza, Yeni Güney Çevre Yolunda, Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan Fiş, yol kenarındaki kaldırıma çarparak orta refüje uçtu. Gece saatlerinde kimsenin fark etmediği kazada yaralanan Fiş, sabaha kadar kaza noktasında kaldı.

Gece boyunca kendisine ulaşılamayan genç için aile ve yakınları arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde bir yakının telefonundaki konum uygulamasıyla Erencan Fiş'in yeri tespit edildi. Konuma ulaşan yakınları, Fiş'in cansız bedenini buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve Karayolları ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde Erencan Fiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fiş'in cenazesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı.

