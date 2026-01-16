Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' Tankerinin Drone Görüntüleri

Bozcaada'da karaya oturan 'QENDIL' tankerinin drone ile kurtarma görüntüleri
Çanakkale açıklarında 12 günlük kurtarma çalışması başarıyla tamamlandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak günü lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri, sabah saatlerindeki kurtarma çalışmaları sırasında drone ile görüntülendi.
Umman bayraklı, 249 metre boyundaki 'QENDIL' tankeri, Aliağa'dan Yalova'ya seyir halindeyken olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada açıklarında karaya oturdu. Tanker, 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının elverişli olduğu günlerde müdahaleyi sürdürdü. Kurtarma operasyonu, KEGM'e bağlı 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' isimli birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Operasyonun tamamlanmasının ardından tanker, karaya oturduğu bölgeden alınarak demir bölgesine doğru sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının detayları ve operasyon anları, görevli ekipler tarafından drone ile kayıt altına alındı.
