Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' Tankerinin Drone Görüntüleri

4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tankerinin 12 günlük kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:56
Bozcaada'da Karaya Oturan 'QENDIL' Tankerinin Drone Görüntüleri

Bozcaada'da karaya oturan 'QENDIL' tankerinin drone ile kurtarma görüntüleri

Çanakkale açıklarında 12 günlük kurtarma çalışması başarıyla tamamlandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak günü lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri, sabah saatlerindeki kurtarma çalışmaları sırasında drone ile görüntülendi.

Umman bayraklı, 249 metre boyundaki 'QENDIL' tankeri, Aliağa'dan Yalova'ya seyir halindeyken olumsuz hava koşulları sebebiyle Bozcaada açıklarında karaya oturdu. Tanker, 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarının elverişli olduğu günlerde müdahaleyi sürdürdü. Kurtarma operasyonu, KEGM'e bağlı 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' isimli birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Operasyonun tamamlanmasının ardından tanker, karaya oturduğu bölgeden alınarak demir bölgesine doğru sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının detayları ve operasyon anları, görevli ekipler tarafından drone ile kayıt altına alındı.

ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİ AÇIKLARINDA LODOS FIRTINASI NEDENİYLE KARAYA OTURAN BOŞ HAM PETROL...

ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİ AÇIKLARINDA LODOS FIRTINASI NEDENİYLE KARAYA OTURAN BOŞ HAM PETROL TANKERİNİN SABAH SAATLERİNDEKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇANAKKALE'NİN BOZCAADA İLÇESİ AÇIKLARINDA LODOS FIRTINASI NEDENİYLE KARAYA OTURAN BOŞ HAM PETROL...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi
2
Ankara'da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya Gazipaşa'da Araçta Yanmış Ceset: 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
5
Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı
6
Dilek İmamoğlu: 'Tarafsız ve tutuksuz yargılama istiyoruz'
7
Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — 02 AAP 674

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları