Kolombiya'da Tolga Korkut Gözaltına Alındı: Interpol Kırmızı Bültenle Aranıyordu

Kolombiya'da Tolga Korkut Gözaltına Alındı

Kolombiyalı yetkililer, Kolombiya-Almanya arasında uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan Tolga Korkut'un gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyon ve yakalanma

Operasyon, Barranquilla kentinde, Barranquilla polisi, Migracion Colombia ve Interpol iş birliğiyle yürütüldü. Korkut, bir otelde yakalandı.

Barranquilla polisi açıklamasında Korkut'un, kokain işleyen ve Kolombiya-Almanya arasında kaçakçılık yapan bir uluslararası suç örgütünün lideri ve koordinatörü olduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca Korkut'un çeşitli organize silahlı gruplarla bağlantılı Kolombiyalı kaçakçılar ile Avrupalı çeteler arasında köprü kurduğunu ifade etti.

Polis, Korkut'un uyuşturucunun teslim alınması, işlenmesi ve dağıtımı üzerinde kontrol sağladığını ve kokain sevkiyatlarının Avrupa'ya ulaşmasının güvence altına alınması için stratejik faaliyetler yürüttüğünü açıkladı.

Barranquilla Metropol Polisi Komutanı General Miguel Camelo, gözaltıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu sonuç, uluslararası yetkililerle koordineli yürütülen çalışmaların ürünüdür ve ülkemizi uyuşturucu ticareti için kullanan suç yapılarına ve küresel güvenliği tehdit eden yapılara kararlı bir şekilde darbe vurabilmemizi sağlamaktadır".

Suç ağının işleyişi

Yerel basında yer alan haberlere göre Korkut için kullanılan tanımlama şu şekilde: "Avrupa suç örgütleri ile Kolombiyalı uyuşturucu ağlarını birbirine bağlayan kapsamlı bir yönetici olarak hareket ediyor. İnsan kaynaklarını ve finansal varlıkları koordine ediyor, yasa dışı operasyonların lojistiği ile sürdürülebilirliğini sağlıyordu".

Korkut'un şebekesinin, yarı işlenmiş yüksek saflıkta kokain'in Kolombiya'dan Almanya'ya gönderildiği; Almanya'da yapılan işlemlerin ardından farklı şehirlerdeki alıcılara dağıtıldığı iddia ediliyor. Korkut'un 2025 Şubat-Haziran döneminde en az 4 kez Kolombiya'ya seyahat ettiği belirtiliyor. Şüpheli, Avrupalı çetelerle satın alma anlaşmaları yapmakla suçlanıyor.

İade süreci

Gözaltının ardından Korkut, uluslararası protokoller kapsamında Interpol yetkililerine teslim edildi. Hâlihazırda Barranquilla'da gözaltında bulunan Korkut'un önümüzdeki haftalarda Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor. Interpol'ün yakalama emri, Almanya'daki bir adliye mahkemesinin başvurusu üzerine çıkarıldı.

