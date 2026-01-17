Belen'de Araziye Uçan Otomobil: 2 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesi Atik yaylası mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye uçan otomobilde 2 kişi yaralandı; ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 01:04
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 01:04
Hatay - Atik yaylası mevkii

Hatay'ın Belen ilçesinde, Atik yaylası mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobil araziye uçtu.

Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

