Belen'de Araziye Uçan Otomobil: 2 Yaralı
Hatay - Atik yaylası mevkii
Hatay'ın Belen ilçesinde, Atik yaylası mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobil araziye uçtu.
Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE ARAZİYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.