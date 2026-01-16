Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Bozcaada açıklarında 4 Ocak’ta karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' tanker, KEGM ekiplerinin çalışmasıyla 12 gün sonra kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında lodosun vurduğu gemi kurtarıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak tarihinde lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri QENDIL, 12 gün süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Aliağa’dan Yalova’ya seyir halinde olan Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki tankerde, olay anında 6 Çinli, 2 Rusya Federasyonu vatandaşı, 3 Flipinli, 5 Bangladeşli, 10 Miyanmarlı olmak üzere toplam 26 personel bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı KURTARMA-10 ve KURTARMA-16 römorkörleri sevk edildi. Hava koşullarının güçlüğü nedeniyle kurtarma çalışmaları dalgalı bir şekilde sürdürüldü.

KEGM ekipleri, hava elverdiğinde yoğun müdahaleler gerçekleştirerek; Türkiye’nin acil müdahale gemileri ’NENE HATUN’, ’GEMİ KURTARAN’, ’KURTARMA-16’, ’KURTARMA-17’ ve ’KIYI EMNİYETİ-6’ römorkörleriyle yürüttükleri uzun çalışmalar sonucunda tanker 12 gün sonra karadan kurtarıldı ve yüzdürülerek açık denize alındı.

Operasyonun ardından gemide sörvey çalışması yapılarak, tankerin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları