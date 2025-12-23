DOLAR
Bünyan'da sobadan çıkan yangın: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 84 yaşındaki Döne Güngör hayatını kaybetti; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:23
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, iddiaya göre sobadan çıkan yangında 84 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Döne Güngör'ün yaşadığı evde, sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede evde bulunan Döne Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve başsağlığı

Yaşlı kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve yangın incelemesi başlatıldı.

Öte yandan, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yangının meydana geldiği ikamette incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı ve cenaze yakınlarına başsağlığı diledi.

