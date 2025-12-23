DOLAR
Burdur Bucak'ta Ev Yangını Park Halindeki Hafif Ticari Araca Sıçradı

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyünde gece çıkan ev yangını park halindeki hafif ticari araca sıçrayarak ev ve araçta büyük maddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:19
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde, R.G.’ye ait bir evde gece saatlerinde çıkan yangın, evin altında park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

İhbar ve müdahale

Yangının ihbar edilmesi üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonucu evde ve hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı ve araştırma sürüyor.

