Bursa'da 3 milyon 410 bin kaçak makaron ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yıldırım'da durdurulan araçta 3 milyon 410 bin kaçak makaron ele geçirdi; R.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:42
Operasyon ve ele geçiş

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu, dış illerden kente yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri belirlenerek gerekli tedbirler alındı.

Şüpheli R.Ç.'nin kullanımındaki araç, il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli R.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarına karışan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin artan bir kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

