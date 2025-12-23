Bursa'da Geniş Asayiş ve Kumar Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da Geniş Çaplı Asayiş ve Kumar Uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Uygulamalarda çok sayıda araç ve şahıs kontrol edildi, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine adli işlem uygulandı.

Asayiş Uygulamaları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan sabit asayiş uygulamasında 182 araç kontrol edilirken, 254 şahsın sorgulaması yapıldı. Uygulamada 1 aranan şahıs yakalandı.

Osmangazi ilçesi Emek bölgesinde düzenlenen uygulamada ise 78 araç kontrol edildi ve 214 şahıs sorgulandı.

Kumar Denetimleri

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde yapılan kumar uygulamasında 10 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 1 iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek iş yeri sorumlusu hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 1 iş yerinde 4207 Sayılı Kanuna muhalefet ve 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız iş yerlerinden biri zabıta ekiplerince mühürlendi. Uygulama kapsamında 225 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

Umuma Açık İş Yeri Denetimi

Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen umuma açık iş yeri uygulamasında 149 şahsın sorgulaması yapıldı. Denetlenen 5 iş yerinden 2'sinde çalışan toplam 3 şahsın SGK kaydının olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulamalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

