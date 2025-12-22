Bursa'da Meclis Üyesine Trafik Saldırısı: Şüphelinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Osmangazi'de yol verme tartışması sonrası kaydedilen anlar

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, Bursa Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte yaşanan yol verme tartışması sonucu saldırıya uğradı. Olay anına ait görüntüler, şüphelinin aracına yönelen öfkeli davranışlarını ve saldırı anını net şekilde gösteriyor.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken Bodur'a tepki gösteren şüpheli sürücü A.G., önce aracını sıkıştırıp sinkaflı el hareketleri yaptı. Sıkıştırılma nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur'un aracına inen A.G.'nin önce aynayı kırdığı, ardından araca yumruk atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Şüphelinin Bodur'a yönelik olarak "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Olayı İhlas Haber Ajansı'na anlatan Özlem Bodur, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Hatalı sollama yaptığı için selektör attım, buna sinirlendi. Kilometrelerce beni takip etti. Tehdit olarak algıladığım için kayıt almaya başladım. Beni bariyerlere sıkıştırdı, araçtan inip arabaya tekme attı ve omzuma vurdu. Çok korktum. Karakola giderek görüntüleri teslim ettim. Aynı gün yakalanıp tutuklanması içimi rahatlattı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve gereken cezayı almasını temenni ediyorum."

Olay sonrası Bodur, polis merkezine başvurarak hakaret ve tehdit iddialarıyla şikâyetçi oldu; maddi bir zarar bildirilmedi. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli A.G. yakalandı ve ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ile meclis üyeleri Özlem Bodur'a destek mesajları gönderdi. Yapılan açıklamalarda trafikte şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, sürecin yakından takip edileceği belirtildi.

