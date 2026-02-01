Bursa'da Özel Harekat Destekli Operasyon: 3 Gözaltı

Şube ekipleri soruşturmayı derinleştirdi

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen üç şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edilen Ç.Ş.T. (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö. (18) isimli şahıslar, 30 Ocak 2026 tarihinde Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

İnceleme bulguları ve iddialar

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, çeşitli iletişim uygulamaları üzerinden kurulan gruplar aracılığıyla "panel" olarak bilinen illegal sorgulama sistemlerini kullandıkları; bu sistemler üzerinden hedef aldıkları kişilerin kişisel bilgilerine ulaştıkları ve bu bilgileri paylaştıkları tespit edildi.

İncelemede ayrıca şüphelilerin Gaziantep ve Ankara başta olmak üzere bazı kişilere yönelik eylem ve soygun hazırlığı içerisinde oldukları yönünde bulgulara rastlandığı bildirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

