Antalya'da Otobüs Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Antalya'da bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerinde müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:47
Antalya'da bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ediyor.

Kaza ile ilgili ilk bilgiler

Olayın meydana geldiği yere dair resmi açıklamalar bekleniyor. İlk gelen bilgiler, kazada can kaybı ve yaralanmalar olduğunu gösteriyor.

Müdahale ve soruşturma

Sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor. Güvenlik önlemleri alınmış olup, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

