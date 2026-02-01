Antalya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı, Ölü İhbarı

Kaza Detayları

Antalya Isparta karayolunda meydana gelen kazada 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otobüs yoldan çıkarak sürüklenip şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Durum ve Müdahale

Kaza yerinde, otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve durumun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada ölü ya da ölülerin olabileceği ihtimaline dikkat çekerken, sağlık ekiplerinin ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliğinin sağlanması için ekiplerin bölgedeki müdahaleleri sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

