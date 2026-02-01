Antalya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı, Ölü İhbarı

Antalya Isparta karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı ve ölü ihbarı; kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:38
Antalya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı, Ölü İhbarı

Antalya’da Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı, Ölü İhbarı

Kaza Detayları

Antalya Isparta karayolunda meydana gelen kazada 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otobüs yoldan çıkarak sürüklenip şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Durum ve Müdahale

Kaza yerinde, otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve durumun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada ölü ya da ölülerin olabileceği ihtimaline dikkat çekerken, sağlık ekiplerinin ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliğinin sağlanması için ekiplerin bölgedeki müdahaleleri sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
6
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi
7
Araklı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları