Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı

Bursa'da Şafak Operasyonu: Yıldırım'da Kayıt Dışı Çalışma Baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yıldırım ilçesinde bir iş yerine şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan denetimde, iş yerinde kayıt dışı çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi.

Operasyon ve Tespitler

Emniyet tarafından yürütülen çalışmada; 4 kimliksiz, farklı illere kayıtlı 1 ve Bursa iline kayıtlı 7 olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu kişinin yasa dışı şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Yakalanan şahıslar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Yasal İşlemler ve Soruşturma

Denetim sonucunda, yabancı uyruklu şahısları kayıt dışı istihdam ettiği belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahıslara hem kayıt dışı çalışma hem de konaklama imkânı sağladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN BİR İŞ YERİNE OPERASYON DÜZENLEDİ. YAPILAN DENETİMDE, KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILAN ÇOK SAYIDA YABANCI UYRUKLU ŞAHIS TESPİT EDİLDİ.