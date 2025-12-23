DOLAR
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı

Bursa'da düzenlenen şafak operasyonunda Yıldırım'daki bir iş yerinde kayıt dışı çalıştırılan toplam 12 düzensiz göçmen tespit edildi; işletmeye ceza uygulandı, şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:33
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı

Bursa'da Şafak Operasyonu: Yıldırım'da Kayıt Dışı Çalışma Baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Yıldırım ilçesinde bir iş yerine şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan denetimde, iş yerinde kayıt dışı çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi.

Operasyon ve Tespitler

Emniyet tarafından yürütülen çalışmada; 4 kimliksiz, farklı illere kayıtlı 1 ve Bursa iline kayıtlı 7 olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu kişinin yasa dışı şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Yakalanan şahıslar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Yasal İşlemler ve Soruşturma

Denetim sonucunda, yabancı uyruklu şahısları kayıt dışı istihdam ettiği belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahıslara hem kayıt dışı çalışma hem de konaklama imkânı sağladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

