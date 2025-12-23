DOLAR
Büyükçekmece'de feci kaza: 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Büyükçekmece Celaliye'de motosiklet ile binek aracın çarpışması sonucu 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:08
Olayın Detayları

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosikletin karşı şeritten gelen araca çarpması sonucu meydana gelen kazada Jiyan Ulus (17) ile Muhammet Seçgin (17) yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus yönetimindeki motosiklet, karşı şeritten gelen bir binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ulus ve artçısı Seçgin yere düştü. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Jiyan Ulus olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammet Seçgin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü; olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Tanık Açıklaması

Canan Dağlı yaşananları şöyle anlattı: "Karşı istikametlerde geliyordu, yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar"

Öğrencilerin Durumu

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve öğrenim durumları şöyle: Jiyan Ulus Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin ise 11'inci sınıf öğrencisiydi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

