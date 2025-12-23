DOLAR
Büyükçekmece Gölü’nde Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 14,13

Büyükçekmece Gölü'nün Aralık doluluk oranı yüzde 14,13’e geriledi; dron görüntüleri suların metrelerce çekildiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:33
İstanbul’un önemli su kaynağında endişe verici düşüş

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece gölünün Aralık ayı doluluk oranı yüzde 14,13 seviyesinde ölçüldü. Son dönemde hızla azalan su seviyesi, dronla çekilen görüntülerde gölün birçok noktasında suların metrelerce çekildiğini ortaya koydu.

Son yıllarda artan kuraklık ve düşük yağışlar nedeniyle göldeki doluluk oranı düşüş gösterdi. Ekim ayında yüzde 27,86 olarak ölçülen doluluk, Aralık'ta yüzde 14,13 seviyesine geriledi. Kentin büyük oranda suyunu karşılayan gölde yaşanan bu düşüş, bölge halkı ve doğa için alarm niteliğinde.

Dron görüntülerinde kıyılarda açığa çıkan taban alanları ve çekilmiş su seviyeleri dikkat çekiyor. Görüntüler, balıkçılar ve avcılar başta olmak üzere sahil kullanımını da olumsuz etkiliyor.

Mert Arslanbaş 10 senedir Büyükçekmece’de yaşadığını söyleyerek durumu şöyle özetledi: "Yoğun yağış olmadı. Şu köprünün başından itibaren su dolu olması lazım. Biz 10 senedir buradayız. Geçen sene iyiydi, ondan önceki sene de kötüydü ama bu sene daha da kötü oldu. İnşallah yağmur yağar. Av mevsimi olduğu için sıkıntı oluyor. Avcılar da gelemiyor. Balıkların durumu da bayağı kötü. Burası susuzluğa karşı alarm veriyor. Tek çare yağmurun yağması lazım."

Balık tutmaya gelen Onur Uyar ise şunları söyledi: "Beylikdüzü’nden geldim. Normalde ben düzenli olarak buraya balık tutmaya geliyordum. 4-5 aydır hava erken karardığı için yetişemiyordum. Bugün geldim ancak karşılaştığım manzarada su kalmamış ve balık tutamadım. Bayağıdır düzenli yağış alamıyoruz. Aralık bitecek ama halen yağış yok."

Yetkililer ve bölge sakinleri, yağışların artmasını beklerken göldeki düşük su seviyesi çevresel ve su temini açısından endişe yaratmaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

