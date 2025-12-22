Çan-Biga yolunda kaza: Aday sürücü Enes Gümüş yaralandı

Okçular köyü mevkiinde trafik kazası

Çan-Biga kara yolu Okçular köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinden Biga ilçesine seyreden aday sürücü Enes Gümüş idaresindeki 17 DT 939 plakalı aracın önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü, kontrolü kaybederek refüjü aşmış ve aracıyla kanala düşmüştür.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

