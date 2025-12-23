Çanakkale Ayvacık'ta Karı-Kocayı Öldüren Şüpheli R.Ş. Yakalandı

Olayın ayrıntıları ve yakalama

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gerçekleşen olayda, tartışma yaşadığı karı kocayı öldürüp firar eden cinayet şüphelisi R.Ş. (46) kısa sürede yakalandı.

22 Aralık 2025 günü saat 23.30 sıralarında, Ayvacık İlçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana gelen olayda; Barış Tekebaş ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş silahla vurulmuş halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Salgın ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin ilk incelemelerinde, Barış Tekebaş ile Duygu Tekebaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çanakkale Valiliği açıklamasına göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin R.Ş. (1979) olduğu belirlendi. Şüpheli, Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir barakada suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sürüyor.

