Çekmeköy'de 78 Yaşındaki Alzheimer Hastası Mehmet Pamukçuoğlu 17 Gündür Kayıp

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Soğukpınar Mahallesinde 19 Aralık'ta kaybolan 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlundan 17 gündür haber alınamıyor. Hasta olduğu bilinen Pamukçuoğlu'nun bulunması için aile ve emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık günü geliniyle birlikte torununu okuldan almak üzere evden çıkan Mehmet Pamukçuoğlu, okulun önünde gelininin torunuyla ilgilenmesi sırasında bir anda ortadan kayboldu. Aile yakınları çevrede kısa süreli arama yaptı; sonuç alınamayınca durumu polise bildirdi.

Başvuru üzerine emniyet ekipleri arama çalışması başlattı ancak aradan geçen süreye rağmen Pamukçuoğlu'na ulaşılamadı. Aile, çarşıda ve ormanlık alanlarda da arama yaptıklarını belirtiyor.

Aileden Yardım Çağrısı

Ailenin endişesi büyüyor; oğlu Ali Pamukçuoğlu olayla ilgili şunları söyledi:

Ali Pamukçuoğlu: "Eşimle birlikte çocuğumuzu okuldan almak için çıktılar, okul önünde o kalabalıkta eşim çocuğa bakarken babam gözden kayboldu. 19 Aralık’tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Çarşıda, ormanda her yerde arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Aynı gün emniyete başvurduk, emniyet de arıyor şu an ama bir sonuca varamadık. Daha önce de evden çıkıp otobüsle Kilis’e gitmeye çalışmıştı o sefer kolay bulmuştuk ama bu sefer bulamıyoruz. 78 yaşında ve Alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız. Üzerinde telefon vardı, ilk gün akşama kadar açıktı daha sonra zannedersem şarjı bittiği için o günden beri telefonu da kapalı"

Yetkililer ve çevredekilerden gelecek her türlü bilgi aile için önem taşıyor. Arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MEHMET PAMUKÇUOĞLU'NUN OĞLU ALİ PAMUKÇUOĞLU