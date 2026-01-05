DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Çekmeköy'de 78 Yaşındaki Alzheimer Hastası Mehmet Pamukçuoğlu 17 Gündür Kayıp

Çekmeköy Taşdelen'de 19 Aralık'ta kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer ve kalp hastası Mehmet Pamukçuoğlu'ndan 17 gündür haber alınamıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:45
Çekmeköy'de 78 Yaşındaki Alzheimer Hastası Mehmet Pamukçuoğlu 17 Gündür Kayıp

Çekmeköy'de 78 Yaşındaki Alzheimer Hastası Mehmet Pamukçuoğlu 17 Gündür Kayıp

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Soğukpınar Mahallesinde 19 Aralık'ta kaybolan 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlundan 17 gündür haber alınamıyor. Hasta olduğu bilinen Pamukçuoğlu'nun bulunması için aile ve emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık günü geliniyle birlikte torununu okuldan almak üzere evden çıkan Mehmet Pamukçuoğlu, okulun önünde gelininin torunuyla ilgilenmesi sırasında bir anda ortadan kayboldu. Aile yakınları çevrede kısa süreli arama yaptı; sonuç alınamayınca durumu polise bildirdi.

Başvuru üzerine emniyet ekipleri arama çalışması başlattı ancak aradan geçen süreye rağmen Pamukçuoğlu'na ulaşılamadı. Aile, çarşıda ve ormanlık alanlarda da arama yaptıklarını belirtiyor.

Aileden Yardım Çağrısı

Ailenin endişesi büyüyor; oğlu Ali Pamukçuoğlu olayla ilgili şunları söyledi:

Ali Pamukçuoğlu: "Eşimle birlikte çocuğumuzu okuldan almak için çıktılar, okul önünde o kalabalıkta eşim çocuğa bakarken babam gözden kayboldu. 19 Aralık’tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Çarşıda, ormanda her yerde arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Aynı gün emniyete başvurduk, emniyet de arıyor şu an ama bir sonuca varamadık. Daha önce de evden çıkıp otobüsle Kilis’e gitmeye çalışmıştı o sefer kolay bulmuştuk ama bu sefer bulamıyoruz. 78 yaşında ve Alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız. Üzerinde telefon vardı, ilk gün akşama kadar açıktı daha sonra zannedersem şarjı bittiği için o günden beri telefonu da kapalı"

Yetkililer ve çevredekilerden gelecek her türlü bilgi aile için önem taşıyor. Arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MEHMET PAMUKÇUOĞLU'NUN OĞLU ALİ PAMUKÇUOĞLU

MEHMET PAMUKÇUOĞLU'NUN OĞLU ALİ PAMUKÇUOĞLU

İSTANBUL'UN ÇEKMEKÖY İLÇESİNDE KALP VE ALZHEİMER HASTASI 78 YAŞINDAKİ MEHMET PAMUKÇUOĞLU, TORUNUNU...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Karı-Koca Doğalgaz Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
2
Edremit'te alacak verecek kavgası tüfekle bitti: 2 yaralı
3
Zonguldak'ta 43 Kişi Yakalandı — 4 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
4
Antalya'da ardiye yangını: Genç kız anne ve babası tarafından teselli edildi
5
Düzce'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 ölü, kaza kamerada
6
Kapıkule'de 128 Kaçak El Sanatı Eseri Ele Geçirildi
7
Eskişehir'de 1 çocuk ve 2 genç hayatını kaybetti — sürücü tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları