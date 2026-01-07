Hatay'da depremde eşi ve evladını kaybeden Uruba Enderun'un evi yangında kül oldu

Hatay'ın Altınçay Mahallesi'nde depremde eşi Abdullah Al Hacji ve oğlu Muhammed Al Hacji'yi kaybeden Uruba Enderun, ailesiyle birlikte yaşadığı kiralık evin yangında tamamen yandığını bildirdi. Ailenin biriktirdiği paralar ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayın ayrıntıları

2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Uruba Enderun ve ailesi, depremde büyük kayıplar yaşamıştı. Depremde evi yıkılan Enderun, enkazdan sağ kurtardığı kızı Baraa Al Hacji ile birlikte aile evine taşınmıştı.

Enderun ve ailesi, Akasya Mahallesi'nde kiralık bir evde yaşıyordu. Ev sahibiyle birlikte aşağı katta kahve içtikleri sırada yangın çıktı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ev ve eşyalar kullanılmaz hale gelirken, ailenin biriktirdiği paralar da yanarak küle döndü.

Ailenin açıklaması ve maddi kayıp

Yangında inşaatta çalışarak biriktirdiği yaklaşık 10 bin TL'sinin yandığını söyleyen Nureddin Enderun, evin artık oturulamaz durumda olduğunu belirtti. Nureddin Enderun'un açıklaması şöyle:

Suriye’den Türkiye’ye 2015 yılında geldik. Burada 10 yıldır yaşıyoruz, depreme yakalandık. Ablamın kocası ve oğlu depremde öldü. Depremden sonra ablam ve diğer çocuğuyla birlikte ailecek yaşamaya başladık. Ablam ev sahibiyle birlikte aşağı katta oturuyordu, kahve içiyorlardı. Ev sahibinin akrabası evin yandığını görüp haber verdi. İtfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü. Şu an evde oturulmaz, her şey yandı. Eşyalar ve battaniyeler hepsi yandı. Evde yaklaşık 100 bin TL param gitti. Benim; 10 bin TL, 100 dolar, yüzük, altın, elbiseler, yataklar, battaniyeler her şey yandı. Ablamın önce depremde evi yıkıldı, şimdi de evi yandı. Başka eve gitmek için kiralık ev bakıyorum. Bu duruma üzülüyoruz, dün gece uyuyamadık dedi.

Uruba Enderun, deprem sonrası ikinci kez yuvasını kaybetmiş oldu.

URUBA ENDERUN