Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenen 6 Günlük Buzağıya Bagajda Acil Müdahale

Sivas’ın Gürün ilçesinde ahırda yakılan ateşten karbonmonoksit gazına maruz kalan 6 günlük buzağı, veterinerin otomobil bagajındaki müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:25
Sivas’ın Gürün ilçesinde, soğuk havalarda hayvanları korumak amacıyla ahırlarda yakılan ateşin dumanından etkilenen 6 günlük buzağı için acil müdahale yapıldı.

Olayın Seyri

Çiçekyurt köyünde bazı besiciler, buzağıların üşümemesi için ahır içinde ateş yaktı. Bu sırada ateşten çıkan duman karbonmonoksit gazına yol açtı ve bu gazdan etkilenen 6 günlük buzağı rahatsızlandı.

Besici, buzağıyı otomobiliyle ilçe merkezindeki veterinere götürdü. Veteriner hekim Bülent Köse, buzağıya acil müdahaleyi aracın bagajında gerçekleştirdi.

Acil Müdahale ve Sonrası

Veteriner tarafından buzağıya damar yolu açıldı, ilaç uygulandı ve maske ile oksijen verildi. Yapılan müdahalelerin ardından buzağının şifa bulduğu bildirildi.

Veteriner hekim Bülent Köse, buzağının kendine geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, nabzının 227’ın üzerinde olduğunu ve akciğerlerinde oksijen oranının düşük olduğunu belirtti.

