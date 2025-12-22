DOLAR
Çorlu'da İçki Şişesiyle Yaralama: Şüpheli Tutuklandı

Çorlu'da çıkan kavgada S.T., Ö.B.'nin başına içki şişesiyle vurdu; muhabire de hakaret eden saldırgan, 'Gece Kartalları' tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:47
Olayın Detayları

Tekirdağ Çorlu'da, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı mevkiinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü oldukları belirtilen S.T. ile Ö.B. arasında yol üzerinde laf atma nedeniyle başlayan arbede sırasında, S.T. elindeki içki şişesiyle Ö.B.'nin başına vurdu.

Şişenin başında kırılması sonucu Ö.B. kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhabire Hakaret ve Gözaltı

Kavgaya anında müdahale eden ve bölgeye intikal eden "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, saldırgan S.T.'yi yakaladı. Görüntü alan muhabire hakaret eden şüpheli, ekip otosuna bindirilirken muhabire tükürdü, tekmeler savurdu ve öpücük attı. O sırada ağzına gelenleri söyleyen S.T., "Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek" dedi.

S.T. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

