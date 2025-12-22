Çorlu'da İçki Şişesiyle Yaralama: Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Tekirdağ Çorlu'da, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı mevkiinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alkollü oldukları belirtilen S.T. ile Ö.B. arasında yol üzerinde laf atma nedeniyle başlayan arbede sırasında, S.T. elindeki içki şişesiyle Ö.B.'nin başına vurdu.

Şişenin başında kırılması sonucu Ö.B. kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhabire Hakaret ve Gözaltı

Kavgaya anında müdahale eden ve bölgeye intikal eden "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle bekçileri, saldırgan S.T.'yi yakaladı. Görüntü alan muhabire hakaret eden şüpheli, ekip otosuna bindirilirken muhabire tükürdü, tekmeler savurdu ve öpücük attı. O sırada ağzına gelenleri söyleyen S.T., "Sana dansöz elbisesi giydireceğim, seyret bak. Çek bakalım çek" dedi.

S.T. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

TARTIŞTIĞI GENCİN BAŞINDA İÇKİ ŞİŞESİNİ KIRDI MUHABİRE TÜKÜRÜP ÖPÜCÜK ATAN SALDIRGAN: "SEYRET BAK SANA DANSÖZ ELBİSESİ GİYDİRECEĞİM"