Başakşehir'de Banka Önünde Silahlı Gasp Girişimi: 2 Gözaltı

Başakşehir İkitelli'de banka önünde silahlı gasp girişimi

İstanbul’un Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki bir banka şubesinin önünde yaşanan silahlı gasp girişimiyle ilgili polis incelemesi tamamlandı.

Olayın detayları

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bankadan çıkan A.Ö. (44), T.T. (41) ve F.P. (19) isimli üç kişinin, tanımadıkları kişiler tarafından silahla gasba uğradıkları yönünde bildirimde bulunduğunu belirledi. Yapılan detaylı çalışma, olayın üçüncü bir tarafla ilgisi olmadığını ortaya koydu.

Polis incelemesine göre A.Ö. ve T.T., borçlu oldukları firmanın çalışanı F.P.'ye para vermek üzere bankadan para çekti ve parayı kendisine teslim etti. Ardından T.T., parayı teslim alan F.P.'ye saldırarak onu darbetti. Bu sırada A.Ö. silahla rastgele havaya ateş açtı ve F.P.'nin banka önündeki arkadaşlarının dağılmasını sağladı. Olayda yaralanan olmadı, ancak havaya sıkılan kurşunlar park halindeki bir araca isabet etti.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay yerindeki incelemenin ardından polis, A.Ö.'yü silahla birlikte, ayrıca T.T. ve F.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.P., emniyette verdiği ifadede olay yerinde üçüncü bir tarafın silah zoruyla saldırdığı şeklinde beyanda bulunduğunu fakat bunu itiraf ederek yalan söylediğini kabul etti.

F.P., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ö. ve T.T. ise 6136 SKM, Suç Uydurma, Nitelikli Yağma ve Mala Zarar Verme suçlamalarıyla adliyeye sevk edilecek.

