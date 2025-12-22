Karabük'te 3 Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Alıcılar Beton mevkii — 34 CAJ 767 plakalı araç

İlk kaza, Karabük-Gerade kara yolu Alıcılar Beton mevkiinde gerçekleşti. Sürücü Ş.Ç. idaresindeki 34 CAJ 767 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH)'ne sevk edildi.

Üçbaş köyü yol ayrımı — 06 BCF 803 plakalı araç

İkinci kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Üçbaş köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. A.A.Ç. yönetimindeki 06 BCF 803 plakalı araç, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alıcılar Beton yol ayrımı — 05 AAZ 936 plakalı araç

Üçüncü kaza Alıcılar Beton yol ayrımı mevkiinde yaşandı. A.Ş. idaresindeki 05 AAZ 936 plakalı otomobil, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü Eskipazar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ile alkollü olmadığı belirlendi.

İnceleme başlatıldı

Kazalarla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

