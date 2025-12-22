DOLAR
İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Emrullah Erdinç'in gözaltına alınması, aynı kurumun yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında yaşanan gelişme kamuoyunun gündeminde.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

