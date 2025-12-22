İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.
Emrullah Erdinç'in gözaltına alınması, aynı kurumun yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında yaşanan gelişme kamuoyunun gündeminde.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR KAPSAMINDA GAZETECİ EMRULLAH ERDİNÇ GÖZALTINA ALINDI.