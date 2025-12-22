Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi (80) için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp ihbarının üzerinden yaklaşık 576 saat geçmesine rağmen henüz bir iz bulunamadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp ihbarının ilk 7 günü boyunca AFAD ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, Mustafa Abi’nin kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içinde detaylı arama gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve muhtemel geçiş güzergâhları tek tek taranmasına rağmen şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadı.

Eşi Ayla Abi, yaşanan belirsizlik nedeniyle her geçen saatin daha da ağırlaştığını belirterek, "576 saattir umutla bekliyoruz. Günlerdir evimizde huzur yok. Jandarma ekipleri ve köylülerimiz ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir haber alamadık. Bu belirsizlik çok zor" ifadelerini kullandı.

Aile, Mustafa Abi’yi gören veya nerede olabileceğine dair bilgisi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

