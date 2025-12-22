DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,35 -0,43%
ALTIN
6.108,69 -2,28%
BITCOIN
3.768.981,04 0,24%

Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Bursa Mudanya'da 28 Kasım 2025'ten bu yana kayıp olan 80 yaşındaki Mustafa Abi için 576 saattir süren aramalarda henüz iz bulunamadı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:10
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa Abi (80) için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp ihbarının üzerinden yaklaşık 576 saat geçmesine rağmen henüz bir iz bulunamadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp ihbarının ilk 7 günü boyunca AFAD ile çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Ekipler, Mustafa Abi’nin kaybolduğu günden itibaren köy ve çevresinde yaklaşık 30-35 kilometrelik geniş bir alanı kapsayan çember içinde detaylı arama gerçekleştirdi. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve muhtemel geçiş güzergâhları tek tek taranmasına rağmen şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadı.

Eşi Ayla Abi, yaşanan belirsizlik nedeniyle her geçen saatin daha da ağırlaştığını belirterek, "576 saattir umutla bekliyoruz. Günlerdir evimizde huzur yok. Jandarma ekipleri ve köylülerimiz ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir haber alamadık. Bu belirsizlik çok zor" ifadelerini kullandı.

Aile, Mustafa Abi’yi gören veya nerede olabileceğine dair bilgisi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA ABİ İÇİN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. KAYIP İHBARININ ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 576 SAAT GEÇMESİNE RAĞMEN MUSTAFA ABİ’YE AİT HERHANGİ BİR İZE ULAŞILAMADI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE 28 KASIM 2025 TARİHİNDEN BU YANA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN MUSTAFA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
2
Başakşehir'de Banka Önünde Silahlı Gasp Girişimi: 2 Gözaltı
3
İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
4
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
5
SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi
6
Karabük'te 3 Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi