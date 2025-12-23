Denizli'de servis şoförünün dikkati faciayı önledi: İşçiler son anda kurtarıldı

Denizli'de servis şoförünün dikkati faciayı önledi
Organize Sanayi işçileri son anda tahliye edildi
Denizli'de Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçileri taşıyan servis aracında çıkan duman, şoförün dikkati sayesinde can kaybı veya yaralanmayı önledi. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, servis şoförü Engin Akkaya yönetimindeki 20 S 0004 plakalı araç seyir halindeyken araçtan duman çıktığını fark etti. Akkaya aracı yol kenarına çekerek, içerideki işçilerin derhal tahliye edilmesini sağladı.
Şoförün uyarısı ve hızlı tahliyenin ardından, servis aracı saniyeler içinde alev topuna döndü. Hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası servis aracı adeta hurdaya döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
