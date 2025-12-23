DOLAR
Denizli'de servis şoförünün dikkati faciayı önledi: İşçiler son anda kurtarıldı

Denizli Organize Sanayi'de servis şoförü Engin Akkaya, dumanı fark edip aracı tahliye ettirdi; saniyeler sonra servis alev topuna döndü, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:35
Denizli'de Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçileri taşıyan servis aracında çıkan duman, şoförün dikkati sayesinde can kaybı veya yaralanmayı önledi. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, servis şoförü Engin Akkaya yönetimindeki 20 S 0004 plakalı araç seyir halindeyken araçtan duman çıktığını fark etti. Akkaya aracı yol kenarına çekerek, içerideki işçilerin derhal tahliye edilmesini sağladı.

Şoförün uyarısı ve hızlı tahliyenin ardından, servis aracı saniyeler içinde alev topuna döndü. Hızla büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulunurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası servis aracı adeta hurdaya döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

