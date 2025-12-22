DOLAR
Diyarbakır Çınar'da Tır Alev Aldı: Sürücü Kabini Dorseden Ayırdı

Diyarbakır Çınar'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü kabini dorseden ayırarak alevlerin kabine ulaşmasını engelledi; itfaiye söndürdü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:47
Diyarbakır Çınar'da Tır Alev Aldı

Sürücünün müdahalesi alevlerin kabine ulaşmasını engelledi

Diyarbakırın Çınar ilçesine bağlı Bulutçeker Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Yangın sırasında sürücü, kabin bölümünü dorseden ayırarak alevlerin kabine ulaşmasını önledi. Bu hamle, yangının can kaybına dönüşmesini engelledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sonucu dorsede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

