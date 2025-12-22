Diyarbakır Çınar'da Tır Alev Aldı: Sürücü Kabini Dorseden Ayırdı

Diyarbakır Çınar'da Tır Alev Aldı

Sürücünün müdahalesi alevlerin kabine ulaşmasını engelledi

Diyarbakırın Çınar ilçesine bağlı Bulutçeker Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Yangın sırasında sürücü, kabin bölümünü dorseden ayırarak alevlerin kabine ulaşmasını önledi. Bu hamle, yangının can kaybına dönüşmesini engelledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına alıp söndürdü. Müdahale sonucu dorsede hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

