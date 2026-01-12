Diyarbakır'da Aşırı Yüklenen Trafo Alev Aldı
Kayapınar 500 Evler'de çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Aşırı yüklenme nedeniyle trafo bir anda alev topuna döndü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafonun kısa sürede alev aldığı görülüyor.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
Elektrik şirketi yetkilileri ise arızaları gidererek bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı.
