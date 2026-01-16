Diyarbakır'da Çamaşır Makinesi Yangını Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Diyarbakır Yenişehir Şehitlik Mahallesi'nde çamaşır makinesinden çıkan yangın evin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:01
Olayın Detayları

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir evde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın meydana geldi. Çamaşır makinesinin takılı olduğu prizde yangın çıkarken, dumanları fark eden vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atıp itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

İnceleme ve Olası Neden

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

