Diyarbakır'da işçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda işçi servisi yayaya çarptı; Abdülkadir Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bölgedeki meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:36
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada bir işçi servisi yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, araç takla attı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Pirinçlik köprülü kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 21 AAT 661 plakalı işçi servisi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışmaya başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza

Kazanın ardından, bölgedeki meraklı sürücülerin durması nedeniyle aynı noktada zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazaya; 21 AET 576 plakalı halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı ticari kargo aracı karıştı. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi ve trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Soruşturma

Her iki kazayla ilgili olarak emniyet ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

