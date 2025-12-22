Diyarbakır'da işçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada bir işçi servisi yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, araç takla attı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Pirinçlik köprülü kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 21 AAT 661 plakalı işçi servisi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışmaya başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza

Kazanın ardından, bölgedeki meraklı sürücülerin durması nedeniyle aynı noktada zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazaya; 21 AET 576 plakalı halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı ticari kargo aracı karıştı. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi ve trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Soruşturma

Her iki kazayla ilgili olarak emniyet ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’DA ŞANLIURFA KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ABDÜLKADİR ASLAN HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA İŞÇİ SERVİSİ MİNİBÜS TERS DÖNERKEN, ŞOFÖR DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI.