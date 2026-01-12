Diyarbakır'da Trafo Alev Aldı — Kayapınar 500 Evler

Diyarbakır'da Trafo Alev Aldı

Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde, dün akşam saatlerinde aşırı yüklenilen trafo bir anda alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangına Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Elektrik şirketi yetkilileri de bölgede gerekli çalışmaları yaparak bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı.

DİYARBAKIR’DA AŞIRI YÜKLENİLEN TRAFO ALEV ALDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.