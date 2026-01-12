Diyarbakır'da Trafo Alev Aldı — Kayapınar 500 Evler

Diyarbakır Kayapınar 500 Evler'de aşırı yüklenen trafo dün akşam alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, elektrik yeniden verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:54
Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde, dün akşam saatlerinde aşırı yüklenilen trafo bir anda alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangına Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Elektrik şirketi yetkilileri de bölgede gerekli çalışmaları yaparak bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

