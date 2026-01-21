Dolandırıcılar Teknolojiyi Kullanıyor: Kişisel Bilgilerle Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

Emre Akman uyarıyor: Dolandırıcılar illegal platformlardan elde ettikleri kişisel verilerle telefon ve sahte numaralardan vatandaşları hedef alıyor; resmi kurumlar bilgi veya para istemez.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:51
Dolandırıcılar Teknolojiyi Kullanıyor: Kişisel Bilgilerle Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

Dolandırıcılar Teknolojiyi Kullanıyor: Kişisel Bilgilerle Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

Son dönemde dolandırıcıların teknoloji olanaklarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerine ulaştığını ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptığını belirten uzmanlar, illegal platformlardan elde edilen verilerle kurulan tuzaklara dikkat çekiyor. Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman söz konusu yöntemi ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Yeni yöntem: illegal platformlar ve aramalar

"Hiçbir resmi kurum, vatandaşları arayarak kişisel bilgi veya para istemez. Bu tür aramalar dolandırıcılık girişimidir" uyarısında bulunan Emre Akman, dolandırıcıların rastgele veya hedefli aramalar yaparak illegal sosyal ortamlardan elde edilen kişisel bilgileri kullanarak güven sağladığını söyledi.

Akman, dolandırıcıların isim, soy isim, TC kimlik numarası gibi bilgileri ele geçirerek farklı numaralardan aradıklarını vurguladı: "Bu sefer vatandaşlarımızın isim, soy isim, TC kimlik numarası veya il bazında girildiğinde, Türkiye’de o isimde kaç kişi varsa bu dolandırıcıların önüne düşmektedir. Bu, tabii ki illegal bir durumdur."

Akman ayrıca, dolandırıcıların istedikleri numaralardan arayarak örnek olarak 155, 156, 53055555 gibi rakamlardan, isminizi, soy isminizi, anne kızlık soy isminizi, hatta cüzdan numaranıza kadar söyleyip sizi dolandırdıklarını söyledi.

Hukuki uyarı: Erişim adli süreçle mümkün

"Kimse, bir başkasının bilgilerine adli bir süreç olmaksızın erişemez." diyen Akman, kolluk kuvvetlerinin dahi adli süreç olmadan kişisel verilere erişemeyeceğini belirtti. Bu tür sorgulamaların kolluk kayıtlarına silinemez şekilde geçtiğini ve yetkisiz erişenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Akman, kurumların mesajla bilgilendirme yapabileceğini ancak hakim, savcı veya Adalet Bakanlığı'nın sizi arayıp para istemeyeceğini hatırlattı ve ekledi: "Sizi arayan, kişisel bilgilerinizi isteyen bir telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme, dolandırıcılık kapsamındadır."

Son olarak Emre Akman, dolandırıcıların "Size ‘Biz zaten biliyoruz, siz şunun kardeşisiniz’ şeklinde yaklaştıklarında, yüzde yüz dolandırıcı olduklarından emin olabilirsiniz." uyarısını yineleyerek, böyle durumlarla karşılaşıldığında en yakın karakola veya bir avukat aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilebileceğini belirtti.

SON DÖNEMDE DOLANDIRICILAR, TEKNOLOJİ İMKANLARINI KULLANARAK VATANDAŞLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNE...

SON DÖNEMDE DOLANDIRICILAR, TEKNOLOJİ İMKANLARINI KULLANARAK VATANDAŞLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİNE ULAŞTIĞINI VE BU BİLGİLERLE DOLANDIRICILIK YAPTIĞINA DİKKAT ÇEKEN UZMANLAR, İLLEGAL PLATFORMLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERLE DOLANDIRICILARIN AĞINA DİKKAT ÇEKİYOR.

ADLİ BİLİŞİM UZMANI EMRE AKMAN "HİÇBİR RESMİ KURUM, VATANDAŞLARI ARAYARAK KİŞİSEL BİLGİ VEYA PARA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Karabük'te 33 Antik Yunan Sikkesi Ele Geçirildi
3
Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu
4
Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Siirt'te Buzlanma: Hafif Ticari Araç Evin Duvarında Asılı Kaldı
6
Silifke'de palmiye tepesindeki mahsur kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Zeytinköy Mezarlığına Uyuşturucu Saklama İddiası: Muhtar Alarm Kamerasıyla Önlem Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları