Dolandırıcılar Teknolojiyi Kullanıyor: Kişisel Bilgilerle Yeni Dolandırıcılık Yöntemleri

Son dönemde dolandırıcıların teknoloji olanaklarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerine ulaştığını ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptığını belirten uzmanlar, illegal platformlardan elde edilen verilerle kurulan tuzaklara dikkat çekiyor. Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman söz konusu yöntemi ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Yeni yöntem: illegal platformlar ve aramalar

"Hiçbir resmi kurum, vatandaşları arayarak kişisel bilgi veya para istemez. Bu tür aramalar dolandırıcılık girişimidir" uyarısında bulunan Emre Akman, dolandırıcıların rastgele veya hedefli aramalar yaparak illegal sosyal ortamlardan elde edilen kişisel bilgileri kullanarak güven sağladığını söyledi.

Akman, dolandırıcıların isim, soy isim, TC kimlik numarası gibi bilgileri ele geçirerek farklı numaralardan aradıklarını vurguladı: "Bu sefer vatandaşlarımızın isim, soy isim, TC kimlik numarası veya il bazında girildiğinde, Türkiye’de o isimde kaç kişi varsa bu dolandırıcıların önüne düşmektedir. Bu, tabii ki illegal bir durumdur."

Akman ayrıca, dolandırıcıların istedikleri numaralardan arayarak örnek olarak 155, 156, 53055555 gibi rakamlardan, isminizi, soy isminizi, anne kızlık soy isminizi, hatta cüzdan numaranıza kadar söyleyip sizi dolandırdıklarını söyledi.

Hukuki uyarı: Erişim adli süreçle mümkün

"Kimse, bir başkasının bilgilerine adli bir süreç olmaksızın erişemez." diyen Akman, kolluk kuvvetlerinin dahi adli süreç olmadan kişisel verilere erişemeyeceğini belirtti. Bu tür sorgulamaların kolluk kayıtlarına silinemez şekilde geçtiğini ve yetkisiz erişenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

Akman, kurumların mesajla bilgilendirme yapabileceğini ancak hakim, savcı veya Adalet Bakanlığı'nın sizi arayıp para istemeyeceğini hatırlattı ve ekledi: "Sizi arayan, kişisel bilgilerinizi isteyen bir telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme, dolandırıcılık kapsamındadır."

Son olarak Emre Akman, dolandırıcıların "Size ‘Biz zaten biliyoruz, siz şunun kardeşisiniz’ şeklinde yaklaştıklarında, yüzde yüz dolandırıcı olduklarından emin olabilirsiniz." uyarısını yineleyerek, böyle durumlarla karşılaşıldığında en yakın karakola veya bir avukat aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilebileceğini belirtti.

